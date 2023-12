Le numérique Médiathèque du Bois fleuri Lormont, 27 mars 2024 14:00, Lormont.

Le numérique Mercredi 27 mars 2024, 15h00 Médiathèque du Bois fleuri Gratuit sur inscription.

Découverte orientée vers la pratique expérimentale. Ces animations permettent aux enfants de se questionner et de réfléchir, individuellement et collectivement, sur les problématiques scientifiques et techniques actuelles à travers une approche ludique et participative. Cette séance sera consacrée au numérique.

↓ Programme annuel Jeune public

↓ Programme semestriel des ateliers

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 74 59 80 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@lormont.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://mediatheque.lormont.fr »}] [{« link »: « http://bit.ly/23JP24 »}, {« link »: « http://bit.ly/ABF2024S1 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-27T15:00:00+01:00 – 2024-03-27T17:00:00+01:00

2024-03-27T15:00:00+01:00 – 2024-03-27T17:00:00+01:00

Atelier

Sukjai