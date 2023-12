Koline Médiathèque du Bois fleuri Lormont, 9 mars 2024 09:00, Lormont.

Koline Samedi 9 mars 2024, 10h00, 11h00 Médiathèque du Bois fleuri Gratuit. Réservation conseillée.

Le groupe Kolingo propose un beau répertoire rythmé et chaleureux qui fait voyager petits et grands. Les artistes, accompagnés de quelques percussions, d’une guitare et de leurs voix chaleureuses et invitantes, vous transportent vers les paysages colorés d’Amérique du Sud. Nous traversons ensemble le Mexique, la Colombie ou encore Cuba, enveloppés de musique. Une belle proposition pour faire rêver et danser petits et grands !

A 10h pour les 3 mois à 3 ans, à 11h pour les 2 ans à 6 ans (durée 30mn).

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mini concert p’tits lives