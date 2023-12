Mà, passages Médiathèque du Bois fleuri Lormont, 6 mars 2024 09:00, Lormont.

Mà, passages Mercredi 6 mars 2024, 10h00, 17h00 Médiathèque du Bois fleuri Entrée gratuite.

On n’est pas tous parent mais on est tous nés d’une mère. En chantant on partage le même air… Mà, passage est le parcours d’une femme avant, pendant et après la naissance de son enfant.

Des héritages aux doutes, de la charge mentale aux hormones en jeu lors de l’accouchement, Agnès Doherty et Agnès Pelé dissèquent ces moments bouleversants de la vie d’une femme. Cette maman croise des portraits d’autres personnes, aux histoires différentes, mères ou non, pères… Le regard de Faïza Kaddour apporte humour et légèreté dans cette dense traversée. La musique rythme le récit, le ponctue et l’interroge : chansons décalées, vibrations organiques menées par le violon, la voix ou la contrebasse.

Le spectacle est suivi d’un moment d’échange et de partage d’expériences avec le public. Proposé dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, en partenariat avec l’association Le Dire Autrement et Ariane Productions.

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « spectacles@lormont.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 07 30 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-06T10:00:00+01:00 – 2024-03-06T11:00:00+01:00

2024-03-06T17:00:00+01:00 – 2024-03-06T18:00:00+01:00