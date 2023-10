Blanc flocon Médiathèque du Bois fleuri Lormont, 14 février 2024, Lormont.

Blanc flocon Mercredi 14 février 2024, 16h00 Médiathèque du Bois fleuri Entrée gratuite.

Et si Blanche-Neige était un garçon ? Tout commence comme le célèbre conte mais… un facteur inattendu, une valeur pas commune, un cube dans l’potage… Et tout bascule ! À travers ce conte revisité, le spectateur fait des allers-retours entre l’histoire bien connue et celle qu’il découvre en décalant juste un peu son regard, en inversant juste la place du garçon et de la fille, et en prenant un fer ou une planche à repasser pour une reine ou un château. Abordé de manière drôle et loufoque, le spectateur est délicatement invité à explorer des territoires plus profonds, voire philosophiques. Très librement adapté des frères Grimm, Blanc flocon se situe à cheval entre conte classique ancestral et récit contemporain féministe.

https://www.youtube.com/watch?v=JHT-_c5-EHc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-14T16:00:00+01:00 – 2024-02-14T16:40:00+01:00

Théâtre

© Lois Clement