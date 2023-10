Roseland Médiathèque du Bois fleuri Lormont, 10 février 2024, Lormont.

Roseland Samedi 10 février 2024, 16h00 Médiathèque du Bois fleuri Entrée gratuite. Réservation conseillée.

Projet solo créé par Émeline Marceau (membre du duo Génial au Japon et musicienne pour Pyramid Kiwi et Fils.) Inspirée par M83, Radiohead, ST Vincent, Portishead, Fever Ray ou Sharon Van Etten, la Bordelaise dévoile un large héritage rock, pop, électro ou post-rock dans ses chansons lumineuses ou plus mélancoliques, aux mélodies racées. Une sorte de synth-rock moderne, où la voix, tantôt fragile ou plus effrontée, susurre autant qu’elle s’emporte, dans un élan d’exaltation, de douceur et d’électricité, maîtres-mots de ce projet sensible qui prend la forme d’un trio sur scène.

↓ Programme Lives

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 74 59 80 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@lormont.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://mediatheque.lormont.fr »}] [{« data »: {« author »: « Ville de Lormont », « cache_age »: 86400, « description »: « Une heure le samedi pour du00e9couvrir des chanteurs et musiciens aux profils variu00e9s. », « type »: « rich », « title »: « LIVES & P’tits lives 2024 », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230919093530-562fba7f0ccf67989d6ec6e12eac70a1/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/003437377f18f6d269969 », « thumbnail_height »: 1596, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/3437377 », « thumbnail_width »: 760, « html »: «

« , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://www.calameo.com/read/003437377f18f6d269969?1 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-10T16:00:00+01:00 – 2024-02-10T17:00:00+01:00

2024-02-10T16:00:00+01:00 – 2024-02-10T17:00:00+01:00

Concert

@ROSELAND