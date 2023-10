Une saison avec Florence Delaporte Médiathèque du Bois fleuri Lormont, 13 janvier 2024, Lormont.

Une saison avec Florence Delaporte 13 janvier – 29 février 2024 Médiathèque du Bois fleuri Gratuit sur inscription.

Elle fait ses études aux États-Unis, en Allemagne puis en France. Je n’ai pas de château, son premier roman, obtient le Prix Wepler 1998. Elle publie en 2016, suite à sa maladie, un récit autobiographique, Deux livres de chair. Elle écrit aussi pour la radio, pour la jeunesse et pour la peinture. Florence Delaporte vit près de Bordeaux et travaille depuis 2014 comme chargée de mission lecteure publique à l’ALCA Nouvelle-Aquitaine (Centre régional du Livre et du Cinéma).

↓ Programme semestriel des ateliers

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine

