Se former en ligne Médiathèque du Bois fleuri Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Lormont Se former en ligne Médiathèque du Bois fleuri Lormont, 9 janvier 2024, Lormont. Se former en ligne Mardi 9 janvier 2024, 15h00 Médiathèque du Bois fleuri Participation gratuite sur inscription Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 74 59 80 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@lormont.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://mediatheque.lormont.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-09T15:00:00+01:00 – 2024-01-09T16:30:00+01:00

2024-01-09T15:00:00+01:00 – 2024-01-09T16:30:00+01:00 Atelier Multimédia Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Médiathèque du Bois fleuri Adresse rue Lavergne, 33310 Lormont Ville Lormont Departement Gironde Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque du Bois fleuri Lormont latitude longitude 44.876491;-0.523911

Médiathèque du Bois fleuri Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/