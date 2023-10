Repair café Médiathèque du Bois fleuri Lormont, 3 janvier 2024, Lormont.

Repair café 3 – 31 janvier 2024, les mercredis Médiathèque du Bois fleuri Participation gratuite, réservation obligatoire.

L’impression 3D rend possible la réparation d’objets en plastique en remplaçant une pièce défectueuse (engrenage, bouchon, support), et de manière plus générale la conception d’objets pratiques correspondant à ses besoins.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-03T15:00:00+01:00 – 2024-01-03T16:30:00+01:00

2024-01-31T15:00:00+01:00 – 2024-01-31T16:30:00+01:00

Impression 3D Atelier multimédia

