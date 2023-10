Game sessions Médiathèque du Bois fleuri Lormont, 3 janvier 2024, Lormont.

Game sessions 3 janvier – 28 février 2024, les mercredis Médiathèque du Bois fleuri Gratuit sur inscription.

Découvrez sur différentes consoles les jeux vidéo qui ouvrent l’esprit, électrisent et agitent les méninges. Vous pouvez tester les dernières nouveautés, progresser dans vos jeux préférés, affronter vos copains, défier les meilleurs ou collaborer avec de nouveaux partenaires d’aventure. À la médiathèque, il y a toute la place pour jouer sans déranger les voisins !

Trois sessions : à 15h, à 16h et à 17h

↓ Programme annuel Jeune public

↓ Programme semestriel des ateliers

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-03T15:00:00+01:00 – 2024-01-03T16:00:00+01:00

2024-02-28T17:00:00+01:00 – 2024-02-28T18:00:00+01:00

Jeux vidéo Atelier multimédia

© Africa Studio AdobeStock