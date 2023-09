Croire aux fauves Médiathèque du Bois fleuri Lormont, 21 décembre 2023, Lormont.

Croire aux fauves Jeudi 21 décembre, 18h30 Médiathèque du Bois fleuri Entrée gratuite.

« En ce jour du 25 août 2015, l’événement n’est pas: un ours attaque une anthropologue française quelque part dans les montagnes du Kamtchatka, une péninsule volcanique située en Extrême-Orient russe. L’événement est : un ours et une femme se rencontrent et les frontières entre les mondes implosent. L’impossible a eu lieu. L’ours est parti. J’ai froid. Lui sans moi, moi sans lui, arriver à survivre malgré ce qui a été perdu dans le corps de l’autre; arriver à vivre avec ce qui y a été déposé… »

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 74 59 80 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@lormont.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://mediatheque.lormont.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T18:30:00+01:00 – 2023-12-21T19:45:00+01:00

