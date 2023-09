Banquise blues Médiathèque du Bois fleuri Lormont, 13 décembre 2023, Lormont.

Banquise blues Mercredi 13 décembre, 16h00 Médiathèque du Bois fleuri Gratuit sur inscription

» J’ai faim, je suis fatigué et en plus j’ai mal partout. Quand je marche, je me dandine comme un gros canard. C’est vraiment ridicule… »

Sur la banquise, un petit manchot se plaint à longueur de journée. Non seulement il doit subir le froid, la neige et tous les prédateurs mais en plus, il lui faut supporter ses propres congénères. C’est vraiment pas de chance ! Heureusement notre petit râleur tombe sur un morse philosophe qui va lui montrer à quel point l’hiver peut être fun !

Cie Divers Sens

Programme complet Saison jeune public

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine

« , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://www.calameo.com/read/00343737706a2fb77de53 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T16:00:00+01:00 – 2023-12-13T16:45:00+01:00

Marionnettes Spectacle