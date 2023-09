Coup de coeur BD Médiathèque du Bois fleuri Lormont, 13 décembre 2023, Lormont.

Coup de coeur BD Mercredi 13 décembre, 16h00 Médiathèque du Bois fleuri Gratuit sur inscription

Vous pourrez également partager vos coups de cœur autour d’un goûter.

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 74 59 80 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@lormont.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://mediatheque.lormont.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T16:00:00+01:00 – 2023-12-13T17:00:00+01:00

2023-12-13T16:00:00+01:00 – 2023-12-13T17:00:00+01:00

Lecture

© NewAfrica AdobeStock