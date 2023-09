Des histoires à tout petits pas Médiathèque du Bois fleuri Lormont, 9 décembre 2023, Lormont.

Des histoires à tout petits pas Samedi 9 décembre, 10h30 Médiathèque du Bois fleuri Gratuit

Des livres sont sélectionnés avec soin par les bibliothécaires jeunesse. Leur choix se porte parmi les classiques, les nouveautés ou les thématiques qui résonnent avec les tout-petits. Berceuses, comptines, jeux de doigts et histoires raviront leurs oreilles ! Venez partager un moment d’échanges et de douceur en famille.

↓ Programme annuel Jeune public

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 74 59 80 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@lormont.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.lormont.fr »}] [{« link »: « https://bit.ly/23JP24 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:30:00+01:00 – 2023-12-09T11:00:00+01:00

Lecture

© Adobe Stock