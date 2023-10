En Avent la musique Médiathèque du Bois fleuri Lormont, 2 décembre 2023, Lormont.

En Avent la musique Samedi 2 décembre, 16h00 Médiathèque du Bois fleuri Entrée gratuite. Réservation conseillée

Le compte à rebours de Noël commencera avec ce spectacle qui se présente sous la forme d’un calendrier musical. 25 boîtes comprenant des accessoires ou des instruments de musique s’ouvrent les unes après les autres pour le bonheur des yeux et des oreilles des petits auditeurs. Atmosphères, rythmes, chansons, œuvres de Mozart, Bach, Tchaïkovski, Ravel et bien d’autres surprises vous attendent ! Avec les deux musiciennes Muriel Sarlette, au hautbois et Clémence Chippier, au violoncelle, dégustez les petites miniatures musicales qui vous emmèneront en douceur vers les fêtes de Noël.

2023-12-02T16:00:00+01:00 – 2023-12-02T16:45:00+01:00

