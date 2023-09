Les mains de Sophie Médiathèque du Bois fleuri Lormont, 18 novembre 2023, Lormont.

Les mains de Sophie Samedi 18 novembre, 10h30 Médiathèque du Bois fleuri Gratuit sur inscription

Sophie, auxiliaire de puériculture, animatrice et formatrice à l’outil « Signes Associés à la Parole » certifiée Eveil et Signes vous invite à partager ses ateliers de comptines et histoires enrichies en signes. Un temps ludique d’apprentissage des signes issus de la Langue des Signes Française à partager avec bébé.

Programme complet Saison jeune public

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 74 59 80 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@lormont.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://mediatheque.lormont.fr »}] [{« link »: « https://bit.ly/23JP24 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:30:00+01:00 – 2023-11-18T11:30:00+01:00

2023-11-18T10:30:00+01:00 – 2023-11-18T11:30:00+01:00

Langue des signes Eveil