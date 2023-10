Cercle polar Médiathèque du Bois fleuri Lormont, 15 novembre 2023, Lormont.

Cercle polar 15 novembre et 20 décembre Médiathèque du Bois fleuri Un mercredi par mois. Gratuit sur inscription

Amateurs ou curieux du genre, rencontrez des lecteurs avertis et passionnés. Découvrez les nouveautés et choisissez en exclusivité vos lectures, livrez vos points de vue, élisez vos coups de coeur et partagez-les.

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@lormont.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 74 59 80 »}]

2023-11-15T17:30:00+01:00 – 2023-11-15T19:00:00+01:00

2023-12-20T17:30:00+01:00 – 2023-12-20T19:00:00+01:00

© SteF Fotolia