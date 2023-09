Labo maker space : Création 3D d’un tampon encreur Médiathèque du Bois fleuri Lormont, 25 octobre 2023, Lormont.

Labo maker space : Création 3D d’un tampon encreur Mercredi 25 octobre, 15h00 Médiathèque du Bois fleuri Gratuit sur inscription obligatoire

Découvrez l’impression 3D et apprenez à modéliser un tampon encreur à l’effigie de votre choix.

↓ Programme annuel des ateliers

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine

« , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://www.calameo.com/read/00343737781be1061ef81 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T15:00:00+02:00 – 2023-10-25T16:30:00+02:00

Imprimante 3D Création

© https://mitic.education/