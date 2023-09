Les Animaux du Pacifique Médiathèque du Bois fleuri Lormont, 11 octobre 2023, Lormont.

Les Animaux du Pacifique Mercredi 11 octobre, 16h00 Médiathèque du Bois fleuri Entrée gratuite sur réservation

En Australie, le wombat a trop chaud, il cherche de l’eau. Mais en Papouasie, le crocodile a trop froid, lui il cherche du feu ! Que d’histoires pour nos petits amis d’Océanie ! D’un battement d’ailes ou d’un coup de nageoires, nous irons d’île en île découvrir les exploits, les ruses, les aventures de nos amis à poils, à plumes ou couverts d’écailles !

Retrouvez les histoires du spectacle dans les livres: « Qui ira chercher le feu? » Moai Editions, « Le Wombat qui cherchait de l’eau », « La bécassine et le bernard l’hermite » Ed Grandir.

Vente et dédicaces avec la librairie Mollat

Séance scolaire à 10h

Celine Ripoll conteuse autrice sur l’île de Pâques, en Polynésie, dans le Pacifique.

https://www.youtube.com/watch?v=7e6Vgu0G7Ps&t=1s

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T16:00:00+02:00 – 2023-10-11T17:00:00+02:00

Fidji Conte

© J. Duqueroy