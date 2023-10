Cet évènement est passé Game sessions Médiathèque du Bois fleuri Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Lormont Game sessions Médiathèque du Bois fleuri Lormont, 6 septembre 2023, Lormont. Game sessions 6 septembre – 27 décembre, les mercredis Médiathèque du Bois fleuri Participation libre Découvrez sur différentes consoles des jeux vidéo qui ouvrent l’esprit, électrisent et agitent les méninges ! Vous pouvez tester les dernières nouveautés, progresser dans vos jeux préférés, affronter vos copains, défier les meilleurs, ou collaborer avec de nouveaux partenaires d’aventure. À la médiathèque, il y a toute la place pour jouer sans déranger les voisins.

Trois sessions : à 15h, à 16h et à 17h Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@lormont.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 74 59 80 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-06T15:00:00+02:00 – 2023-09-06T18:00:00+02:00

Jeux vidéo Atelier multimédia © Africa Studio AdobeStock

