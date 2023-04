Mardi, une appli : Doctolib Médiathèque du Bois fleuri Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Lormont

Mardi, une appli : Doctolib Médiathèque du Bois fleuri, 9 mai 2023, Lormont. Mardi, une appli : Doctolib Mardi 9 mai, 15h00 Médiathèque du Bois fleuri Gratuit sur inscription obligatoire Aujourd’hui, Doctolib vous permet de gérer vos rendez-vous médicaux plus facilement. Apprenez toutes les ficelles de cette application et prenez rendezvous chez votre médecin en toute simplicité. ↓ Programme complet Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 74 59 80 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@lormont.fr »}] [{« data »: {« author »: « Ville de Lormont », « cache_age »: 86400, « description »: « Programme des ateliers culturels Bois fleuri de janvier u00e0 juin 2023 : lecture, u00e9criture, numu00e9rique, cru00e9ation, sciences et sciences humaines, u00e9veil linguistique, cinu00e9ma et jeux. », « type »: « rich », « title »: « Ateliers Bois Fleuri – 1er semestre 2023 », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/221214141741-79dcd9e9397608266d6e0b9a05a03067/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/00343737780161c60481e », « thumbnail_height »: 1596, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/3437377 », « thumbnail_width »: 760, « html »: « « , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://fr.calameo.com/read/00343737780161c60481e »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T15:00:00+02:00 – 2023-05-09T16:30:00+02:00

2023-05-09T15:00:00+02:00 – 2023-05-09T16:30:00+02:00 Smartphone Application © Doctolib

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Médiathèque du Bois fleuri Adresse rue Lavergne, 33310 Lormont Ville Lormont Departement Gironde Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque du Bois fleuri Lormont

Médiathèque du Bois fleuri Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/

Mardi, une appli : Doctolib Médiathèque du Bois fleuri 2023-05-09 was last modified: by Mardi, une appli : Doctolib Médiathèque du Bois fleuri Médiathèque du Bois fleuri 9 mai 2023 Lormont Médiathèque du Bois fleuri Lormont

Lormont Gironde