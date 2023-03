Le monde du logiciel libre Médiathèque du Bois fleuri Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Lormont

Le monde du logiciel libre
Médiathèque du Bois fleuri, 4 avril 2023, Lormont.

Le monde du logiciel libre
Mardi 4 avril, 15h00
Médiathèque du Bois fleuri

Participation gratuite sur réservation

Le monde du numérique ne se limite pas à Windows. Découvrez tous ces logiciels libres qui peuvent être une alternative gratuite et sécurisée aux outils de grande marque.

Les ateliers numériques d'avril

Médiathèque du Bois fleuri
rue Lavergne, 33310 Lormont
Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T15:00:00+02:00 – 2023-04-04T16:30:00+02:00

2023-04-04T15:00:00+02:00 – 2023-04-04T16:30:00+02:00 Logiciel bureautique

Détails
Catégories d'Évènement: Gironde, Lormont

Lieu
Médiathèque du Bois fleuri
Adresse rue Lavergne, 33310 Lormont
Ville Lormont

