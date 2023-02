Hemley Boum (Cameroun) et Magdaléna Platzovà (République Tchèque) Médiathèque du Bois fleuri Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Lormont

Hemley Boum (Cameroun) et Magdaléna Platzovà (République Tchèque) Médiathèque du Bois fleuri, 17 mars 2023, Lormont. Hemley Boum (Cameroun) et Magdaléna Platzovà (République Tchèque) Vendredi 17 mars, 18h00 Médiathèque du Bois fleuri

Entrée gratuite

Rencontre littéraire avec les auteurs Hemley Boum (Cameroun) et Magdaléna Platzovà (République Tchèque) dans le cadre de la Semaine nationale d’éducation contre le racisme. handicap moteur mi Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine Concours organisé à l’initiative de l’association France Libertés Gironde et du Conseil départemental de la Gironde, en partenariat avec l’Inspection d’Académie de Bordeaux et la librairie Mollat. Hemley BOUM (Cameroun) Hemley Boum, née en 1973 à Douala, est une romancière camerounaise francophone. Elle grandit à Douala. Elle obtient une maîtrise en sciences sociales à l’Université catholique d’Afrique Centrale, à Yaoundé, suit un troisième cycle de Commerce extérieur à l’Université catholique de Lille, puis passe un DESS marketing et qualité à l’École supérieure de Lille. De retour à Douala, elle y travaille pendant sept ans pour une entreprise internationale. Elle vit désormais à Paris, avec son mari et leurs deux enfants.

Elle a publié notamment « Les jours viennent et passent » aux éditions Gallimard Magdalena Platzova (République tchèque) Magdaléna Platzová (1972), écrivain, dramaturge, auteur de livres pour enfants et journaliste. Après des études de philosophie à l’université Charles de Prague, elle devient actrice, journaliste et traductrice. Auteure de trois pièces de théâtre, elle est également la fille de la dissidente Eda Kriseová et du documentariste Josef Platz. Elle a publié en 2021 « Le saut d’Aaron » aux éditions AGULLO. Rencontre animée par Jacqueline Madrelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T18:00:00+01:00

2023-03-17T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Médiathèque du Bois fleuri Adresse rue Lavergne, 33310 Lormont Ville Lormont lieuville Médiathèque du Bois fleuri Lormont Departement Gironde

Médiathèque du Bois fleuri Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/

Hemley Boum (Cameroun) et Magdaléna Platzovà (République Tchèque) Médiathèque du Bois fleuri 2023-03-17 was last modified: by Hemley Boum (Cameroun) et Magdaléna Platzovà (République Tchèque) Médiathèque du Bois fleuri Médiathèque du Bois fleuri 17 mars 2023 Lormont Médiathèque du Bois fleuri Lormont

Lormont Gironde