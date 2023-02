Dessine ce que tu écoutes Médiathèque du Bois fleuri, 1 mars 2023, Lormont.

Gratuit

Ateliers de dessins, animés par l’association Transrock-Krakatoa

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine

On écoute, on échange et on illustre ses ressentis musicaux. Atelier d’écoute et d’art graphique, exploration sonore et visuelle, une autre façon d’explorer son imaginaire….

Pour commencer, un temps d’écoute musicale est proposé aux enfants, dans lequel ils s’immergent à leur façon dans la musique. Des pistes d’écoute leur sont proposées : penser à une couleur, un paysage, une saison, une histoire, des images, des textures, un souvenir… Vient ensuite l’exploration des couleurs et des formes. Les participants sont invités, accompagnés par l’artiste illustratrice Sophie Vialettes (architecte urbaniste) à exprimer par le dessin leurs ressentis musicaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-01T15:00:00+01:00

2023-03-08T17:00:00+01:00

© Krakatoa