MakerSpace : Créer sa carte de Saint-Valentin
Mardi 14 février, 15h00
Médiathèque du Bois fleuri

Gratuit sur inscription

Apprenez à utiliser la découpeuse vinyle pour créer vos propres cartes de vœux, menus ou invitations.
Médiathèque du Bois fleuri
rue Lavergne, 33310 Lormont
Lormont 33310 Gironde
Nouvelle-Aquitaine
Pour les retardataires qui ont oublié la fête des amoureux, créer votre carte pour un beau message d'amour à l'élu(e) de votre coeur.

2023-02-14T15:00:00+01:00

2023-02-14T16:30:00+01:00

