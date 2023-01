Le cloud Médiathèque du Bois fleuri Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Lormont

Le cloud Médiathèque du Bois fleuri, 7 février 2023, Lormont. Le cloud Mardi 7 février, 15h00 Médiathèque du Bois fleuri

Participation gratuite sur réservation obligatoire.

Atelier numérique handicap moteur mi Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:mediatheque@lormont.fr »}, {« link »: « http://mediatheque.lormont.fr »}] Vous n’avez plus de place sur votre téléphone ? Vous voulez pouvoir accéder à vos fichiers à tous moments ? Pourquoi ne pas utiliser un service de cloud ? Découvrez en les possibilités et tous les avantages dans cet atelier. Médiathèque du Bois fleuri, à partir de 14h30

À partir de 12 ans. Participation gratuite sur réservation obligatoire.

Infos : 05 56 74 59 80 / mediatheque@lormont.fr / mediatheque.lormont.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-07T15:00:00+01:00

2023-02-07T16:30:00+01:00 © Adobe Stock

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Médiathèque du Bois fleuri Adresse rue Lavergne, 33310 Lormont Ville Lormont Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Médiathèque du Bois fleuri Lormont Departement Gironde

Médiathèque du Bois fleuri Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/

Le cloud Médiathèque du Bois fleuri 2023-02-07 was last modified: by Le cloud Médiathèque du Bois fleuri Médiathèque du Bois fleuri 7 février 2023 Lormont Médiathèque du Bois fleuri Lormont

Lormont Gironde