Une saison avec Serge Legrand-Vall Médiathèque du Bois fleuri, 4 février 2023, Lormont.

Gratuit sur inscription uniquement / Places limitées à 15 participants.

Exercices d’écriture avec Serge Legrand-Vall, écrivain d’origine espagnole vivant à Bordeaux handicap moteur;handicap auditif;handicap psychique;handicap visuel mi;hi;pi;vi

↓ Programme complet https://www.youtube.com/watch?v=UqdMd5vsowI

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T10:00:00+01:00

2023-04-22T12:30:00+02:00

