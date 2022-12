Réalité virtuelle Médiathèque du Bois fleuri, 18 janvier 2023, Lormont.

Réalité virtuelle Mercredi 18 janvier 2023, 15h00 Médiathèque du Bois fleuri

Gratuit sur inscription

Des ateliers multimédia pour apprendre, comprendre et évoluer dans l’univers du numérique… handicap moteur mi

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« data »: {« author »: « Ville de Lormont », « cache_age »: 86400, « description »: « Programme des ateliers multimu00e9dia et technologies innovantes de la mu00e9diathu00e8que du Bois fleuri en janvier 2023. », « type »: « rich », « title »: « Ateliers multimu00e9dia – Janvier 2023 », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/221206112027-7a9b49cbb6f8ead4b2c83932102dc6c9/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/003437377627d399006f3 », « thumbnail_height »: 1600, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/3437377 », « thumbnail_width »: 1067, « html »: «

↓ Programme complet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-18T15:00:00+01:00

2023-01-18T16:30:00+01:00 © Adobe Stock

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Médiathèque du Bois fleuri Adresse rue Lavergne, 33310 Lormont Ville Lormont Age minimum 14 Age maximum 99 lieuville Médiathèque du Bois fleuri Lormont Departement Gironde

Médiathèque du Bois fleuri Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/

Réalité virtuelle Médiathèque du Bois fleuri 2023-01-18 was last modified: by Réalité virtuelle Médiathèque du Bois fleuri Médiathèque du Bois fleuri 18 janvier 2023 Lormont Médiathèque du Bois fleuri Lormont

Lormont Gironde