Les porte-voix Médiathèque du Bois fleuri, 10 décembre 2022, Lormont.

Les porte-voix Samedi 10 décembre, 14h00 Médiathèque du Bois fleuri

Gratuit sur inscription

Lecture à voix haute handicap psychique pi

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« data »: {« author »: « Ville de Lormont », « cache_age »: 86400, « description »: « Programme des ateliers culturels Bois fleuri de septembre u00e0 du00e9cembre 2022 : lecture, u00e9criture, numu00e9rique, cru00e9ation, sciences et sciences humaines, u00e9veil linguistique, cinu00e9ma et jeux. », « type »: « rich », « title »: « Ateliers Bois Fleuri – automne 2022 », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/220728095556-169bd9fb099b9026ded6cef8bb91ccda/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/00343737733bd662bc637 », « thumbnail_height »: 1596, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/3437377 », « thumbnail_width »: 760, « html »: «

Les ateliers du Bois fleuri

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T14:00:00+01:00

2022-12-10T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Médiathèque du Bois fleuri Adresse rue Lavergne, 33310 Lormont Ville Lormont Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Médiathèque du Bois fleuri Lormont Departement Gironde

Médiathèque du Bois fleuri Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/

Les porte-voix Médiathèque du Bois fleuri 2022-12-10 was last modified: by Les porte-voix Médiathèque du Bois fleuri Médiathèque du Bois fleuri 10 décembre 2022 Lormont Médiathèque du Bois fleuri Lormont

Lormont Gironde