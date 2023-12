Exposition d’aquarelles Médiathèque d’Orthevielle Orthevielle, 15 janvier 2024, Orthevielle.

Orthevielle Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-15

fin : 2024-06-30

Michèle Tourron est aquarelliste. Elle vous invite à découvrir ses coups de cœur, pour partager une histoire, une aventure offerte aux regards des curieux à travers diverses techniques. Elle tente de trouver avec l’eau et les pigments une poésie, un ressenti. Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Médiathèque d’Orthevielle

Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



