Lecture théâtralisée « Carrément Mytho » Médiathèque d’Orthevielle Orthevielle, 14 octobre 2023, Orthevielle.

Orthevielle,Landes

Ce spectacle mélange lectures et théâtre

De 5 à 9 ans / Durée : 45 min

Avec la Cie Marge Rousse

Gratuit / sur réservation.

Dans le cadre de l’événement Itinéraires (Bis) sur le thème de la mythologie, porté par le service culture de la Communauté des communes du Pays d’Orthe et Arrigans..

Médiathèque d’Orthevielle

Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



This show combines readings and theater

Ages 5 to 9 / Running time: 45 min

With Cie Marge Rousse

Free / reservation required.

As part of the Itinéraires (Bis) event on the theme of mythology, organized by the culture department of the Communauté des communes du Pays d’Orthe et Arrigans.

Este espectáculo combina lecturas y teatro

De 5 a 9 años / Duración: 45 minutos

Con Cie Marge Rousse

Gratuito / reserva obligatoria.

En el marco de la manifestación Itinéraires (Bis) sobre el tema de la mitología, organizada por el departamento de cultura de la Communauté des communes du Pays d’Orthe et Arrigans.

Diese Aufführung vermischt Lesungen und Theater

Von 5 bis 9 Jahren / Dauer: 45 Min

Mit der Cie Marge Rousse

Kostenlos / mit Reservierung.

Im Rahmen der Veranstaltung Itinéraires (Bis) zum Thema Mythologie, die von der Kulturabteilung der Communauté des communes du Pays d’Orthe et Arrigans getragen wird.

