Brin d’malice Médiathèque d’Ornon Villenave-d’Ornon, samedi 9 mars 2024.

Brin d’malice Spectacle jeunesse 0-3 ans Samedi 9 mars, 10h00 Médiathèque d’Ornon Entrée libre sur réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T10:00:00+01:00 – 2024-03-09T11:00:00+01:00

Fin : 2024-03-09T10:00:00+01:00 – 2024-03-09T11:00:00+01:00

La Compagnie 2boutsdeficelle vous présente son spectacle.

Voici le cirque ! Le cirque « Brin de malice » accueille les tout-petits.

Alors les lumières s’allument, les acrobates ont la tremblote et les yeux des enfants brillent.

Que la fête commence en musique!

Médiathèque d’Ornon 46 Rue Jean-Jacques Rousseau, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 96 56 30 https://www.villenavedornon.fr/culture-sport-loisirs/mediatheques/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 96 56 30 »}, {« type »: « email », « value »: « service.mediatheque@mairie-villenavedornon.fr »}] [{« link »: « https://2boutsdeficelle.jimdofree.com/spectacles/le-cirque-brin-d-malice/ »}] Lieux d’accès à la culture pour tous, la médiathèque est un espace convivial où se déroulent également des ateliers, expositions et autres animations, tout au long de l’année.

Des espaces dédiés pour tous les âges et toutes les curiosités

• un espace lecture, avec 60 000 ouvrages et plus de 150 journaux

• un espace jeunesse pour un accès à la culture facilitée

• un espace multimédia pour vous connecter et apprendre les rudiments de l’informatique

• un espace image et son avec plus de 4000 films et 12000 Cds musicaux

En outre, il est possible de bénéficier des services suivants :

• portage de livres à domicile sous conditions

• mise à disposition de liseuses

• tablettes Ipad consultables sur place