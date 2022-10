Haendel l’européen Médiathèque d’Ornon, 9 décembre 2022, Villenave-d'Ornon.

Haendel l’européen Vendredi 9 décembre, 20h30 Médiathèque d’Ornon

Public Adulte • Gratuit sur réservation

Dans le cadre des vendredis musicaux

Médiathèque d’Ornon 46 Rue Jean-Jacques Rousseau, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Une conférence musicale présentée par Michèle Lhopiteau.

La médiathèque d’Ornon vous invite à découvrir ce cas unique dans l’histoire de la musique.

En effet, Georges Frédéric Haendel (1685-1759),est à des années-lumière des génies méconnus, souffrants ou désargentés, cette force de la nature vola de triomphes en triomphes et mourut à 74 ans couvert de gloire en laissant une fortune considérable à ses héritiers.

Mais il y a plus surprenant encore : dès sa disparition, les 3⁄4 de son œuvre tombèrent dans un oubli qui ne prendra partiellement fin qu’après 1920.

Car la musique de Haendel fut largement victime d’un impitoyable tri sélectif et d’une double appropriation : l’église anglicane réduisit sa production à un tout petit nombre d’oratorios bibliques et la monarchie britannique à ses œuvres patriotiques et officielles.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T20:30:00+01:00

2022-12-09T22:00:00+01:00