Femmes des lumières et de l’ombre : LES FEMMES HORS LA LOI Médiathèque d’Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Femmes des lumières et de l’ombre : LES FEMMES HORS LA LOI Médiathèque d’Orléans Orléans, 21 septembre 2023, Orléans. Femmes des lumières et de l’ombre : LES FEMMES HORS LA LOI 21 et 22 septembre Médiathèque d’Orléans L’association Mix-cité 45 organise un colloque à la médiathèque d’Orléans nommé « Femmes des lumières et de l’ombre : LES FEMMES HORS LA LOI » jeudi 21 et vendredi 22 septembre.

Plus d’informations et programme sur : https://www.femmesdeslumieresetdelombre.com Médiathèque d’Orléans Place Gambetta 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.femmesdeslumieresetdelombre.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T08:30:00+02:00 – 2023-09-21T22:00:00+02:00

2023-09-22T08:30:00+02:00 – 2023-09-22T18:30:00+02:00 colloque femmes Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Médiathèque d'Orléans Adresse Place Gambetta 45000 Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Médiathèque d'Orléans Orléans latitude longitude 47.907259;1.90181

Médiathèque d'Orléans Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/