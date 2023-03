« Gisèle Halimi : Défendre! » Médiathèque d’Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

« Gisèle Halimi : Défendre! » Mardi 14 mars, 18h30 Médiathèque d'Orléans

Pièce de théâtre de la Compagnie l’Ouvrage

Il s’agit d’un seule-en-scène théâtral, dressant le portrait de Gisèle Halimi, à travers des extraits de ses plaidoiries, et de ses souvenirs.

14h représentation pour les scolaires.

18h30 représentation tout public

Suivi d'un échange avec Virginie Daudin, historienne, Alice Geairon, metteuse en scènes, et Florence Costecalde, auteure. (journée organisée en partenariat avec la Médiathèque d'Orléans)

2023-03-14T18:30:00+01:00 – 2023-03-14T20:00:00+01:00

