Atelier créatif de masques de Carnaval Médiathèque d’Orist Orist Catégories d’Évènement: Landes

Orist Atelier créatif de masques de Carnaval Médiathèque d’Orist Orist, 17 février 2024, Orist. Orist Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-17 12:00:00 Viens créer ton masque de carnaval avant d’aller faire la fête !

À partir de 6 ans, réservation souhaitée..

Viens créer ton masque de carnaval avant d’aller faire la fête !

À partir de 6 ans, réservation souhaitée.

Viens créer ton masque de carnaval avant d’aller faire la fête !

À partir de 6 ans, réservation souhaitée. EUR.

Médiathèque d’Orist

Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-13 par OT Pays d’Orthe et Arrigans Détails Catégories d’Évènement: Landes, Orist Autres Code postal 40300 Lieu Médiathèque d'Orist Adresse Médiathèque d'Orist Ville Orist Departement Landes Lieu Ville Médiathèque d'Orist Orist Latitude 43.64065 Longitude -1.17606 latitude longitude 43.64065;-1.17606

Médiathèque d'Orist Orist Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orist/