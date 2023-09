Escape game : Chasse au trésor Médiathèque d’Orist Orist, 3 novembre 2023, Orist.

Orist,Landes

Jack le Borgne a besoin de vous lors d’une chasse au trésor pour récupérer son coffre.

Pour les 8-10 ans

Gratuit / Réservation conseillée.

2023-11-03 fin : 2023-11-03 20:00:00. EUR.

Médiathèque d’Orist

Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



One-Eyed Jack needs your help on a treasure hunt to recover his chest.

Ages 8-10

Free / Booking recommended

Jack el Tuerto necesita tu ayuda en una búsqueda del tesoro para recuperar su cofre.

Para niños de 8 a 10 años

Gratis / Se recomienda reservar

Der einäugige Jack braucht deine Hilfe bei einer Schatzsuche, um seine Truhe zurückzubekommen.

Für Kinder von 8-10 Jahren

Kostenlos / Reservierung empfohlen

Mise à jour le 2023-08-24 par OT Pays d’Orthe et Arrigans