Sortie naturaliste : les Divinités de la nature : les plantes et la mythologie Médiathèque d’Orist Orist, 25 octobre 2023, Orist.

Orist,Landes

Avec Jeanette Breton, animatrice du CPIE Seignanx

Adour

Durée : 2h / Prévoir tenue adaptée – Annulation en cas de pluie

Dans le cadre de l’événement Itinéraires (Bis) sur le thème de la mythologie, porté par le réseau des médiathèques de la Communauté des communes du Pays d’Orthe et Arrigans..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 16:30:00. EUR.

Médiathèque d’Orist

Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



With Jeanette Breton, CPIE Seignanx coordinator

Adour

Duration: 2h / Bring appropriate clothing – Cancelled in case of rain

As part of the Itinéraires (Bis) event on the theme of mythology, organized by the Communauté des communes du Pays d’Orthe et Arrigans media library network.

Con Jeanette Breton, coordinadora del CPIE Seignanx

Adour

Duración: 2 horas / Traer ropa adecuada – Cancelado en caso de lluvia

En el marco de la manifestación Itinéraires (Bis) sobre el tema de la mitología, organizada por la red de mediatecas de la Communauté des communes du Pays d’Orthe et Arrigans.

Mit Jeanette Breton, Betreuerin des CPIE Seignanx

Adour

Dauer: 2 Std. / Angemessene Kleidung vorsehen – Bei Regen fällt die Veranstaltung aus

Im Rahmen der Veranstaltung Itinéraires (Bis) zum Thema Mythologie, die vom Netzwerk der Mediatheken der Communauté des communes du Pays d’Orthe et Arrigans getragen wird.

