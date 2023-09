Exposition – Au fil des contes Médiathèque Dominique Baudis d’Auterive Auterive, 3 octobre 2023, Auterive.

Exposition – Au fil des contes 3 octobre – 6 décembre Médiathèque Dominique Baudis d’Auterive Entrée libre

La Médiathèque départementale vous propose une exposition sur le sens et le pourquoi du conte, un parcours basé sur 13 contes de différentes parties du monde. Bien que Charles Perrault et les frères Grimm tiennent ici une place importante, les continents asiatique et africain et les pays slaves sont aussi bien représentés avec l’invention des moustiques, le conte de la lionne et de la hyène ou encore la terrible Baba Yaga ! Destinée aux enfants (autour de 6 à 12 ans) et à leurs accompagnants, enseignants ou parents, la visite de cette exposition sera l’occasion de développer un lien de transmission entre adultes et enfants.

Chaque panneau de l’exposition est illustré par des gravures colorées de l’artiste Odile Santi. Il expose le contexte de l’histoire, un aperçu du conte et de ses personnages. Une citation tirée du conte servira de phrase magique pour l’identifier. le panneau se conclut par la « morale » du conte.

Trois jeux enrichissent l’exposition : un jeu de cartes-mémoire, un jeu de cartes-correspondances, un jeu de pêle-mêle.

Cette exposition devrait donner aux petits comme aux grands l’envie d’ouvrir ensuite un livre de contes pour se (re)plonger dans cet imaginaire universel…

Tout public à partir de 10 ans.

Médiathèque Dominique Baudis d’Auterive 700, route d’Espagne 31190 Auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie 05 82 95 45 75 [{« type »: « phone », « value »: « 05 82 95 45 75 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T13:00:00+02:00 – 2023-10-03T18:00:00+02:00

2023-12-06T14:00:00+01:00 – 2023-12-06T18:00:00+01:00

