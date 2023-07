Ivry, vues d’ailleurs – L’Architecture du Centre-Ville Médiathèque d’Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine, 16 septembre 2023, Ivry-sur-Seine.

Ivry, vues d’ailleurs – L’Architecture du Centre-Ville Samedi 16 septembre, 17h00 Médiathèque d’Ivry-sur-Seine inscription obligatoire

Les architectes Renée Gailhoustet et Jean Renaudie ont construit au coeur du Centre-Villedes ensembles abritant lieux multifonctionnels, terrasses végétalisées publiques et privées et habitat collectif permettant l’accès à l’architecture pour Tous.

Ivry, vues d’ailleurs

Médiathèque, auditorium Antonin Artaud (entrée par la place Voltaire)

À 17h : rencontre-débat-projections, organisée en partenariat avec les associations ArchIvry et Jardins à tous les étages-Ivry.

Découvrez les regards croisés d’architectes étrangers sur le patrimoine architectural du Centre-Ville.

Sur réservation, sur place ou par mail : mediatheque.reservations@ivry94.fr

Médiathèque d'Ivry-sur-Seine 152 Avenue Danielle Casanova 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France 01 56 20 25 30 mediatheque.reservations@ivry94.fr Par le métro : ligne 7, terminus Mairie d'Ivry

Par le RER C : Gare Ivry-sur-Seine

Par les bus : 125, 323 arrêt Hôtel de ville ou 132, 182 : arrêt Voltaire Stationnement avec places de parking adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite : – 2 places au 148 avenue Danielle Casanova (visualiser) – 3 places au 126 avenue Danielle Casanova (visualiser).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

Archives municipales d’Ivry-sur-Seine.