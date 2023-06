Exposition – Photographies Leporello – Sur les terres des collemboles Médiathèque Diois Vercors 2 avenue du texas, 26150 DIE Die, 26 janvier 2023, Die.

Die,Drôme

Exposition des photographies de Denis Mauplot dans la galerie et les alcôves : celles qui ont donné naissance au livre-accordéon « Sur les terres… » Photos noir et blanc ou couleur, pour une balade par monts, par vaux et par ruelles dioises..

2023-01-26 à 09:00:00 ; fin : 2023-08-26 13:00:00. .

Médiathèque Diois Vercors 2 avenue du texas, 26150 DIE

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Exhibition of Denis Mauplot’s photographs in the gallery and alcoves: those that gave rise to the book-accordion « Sur les terres… » Black and white or color photos, for a stroll through the hills, valleys and lanes of Dijon.

Exposición de fotografías de Denis Mauplot en la galería y las alcobas: las que dieron origen al libro-acordeón « Sur les terres… » Fotos en blanco y negro o en color, para un paseo por las colinas, valles y callejuelas de la región de Diois.

Ausstellung der Fotografien von Denis Mauplot in der Galerie und in den Alkoven: die Fotografien, aus denen das Buch mit dem Akkordeon « Sur les terres… » entstanden ist Schwarzweiß- oder Farbfotos, für einen Spaziergang über Berge, durch Täler und durch die Gassen der Diois.

Mise à jour le 2023-06-27 par Office de Tourisme du Pays Diois