Du samedi 3 septembre au samedi 5 novembre 2022

A la Médiathèque L’ourse, Dinard

Horaires de la Médiathèque

Mardi : 13h – 18h

Mercredi : 11h – 13h et 14h – 19h

Jeudi : 14h – 18h

Vendredi : 13h – 18h

Samedi : 10h – 13h et 14h – 17h L’exposition « Parlons d’urbanisme, Dinard au fil des siècles » présente l’évolution urbaine de la ville, depuis le village traditionnel de pêcheurs de Saint-Enogat jusqu’à la rayonnante station balnéaire d’aujourd’hui. La ville, en perpétuelle mutation, se transforme au fil des saisons, des modes et des normes. Découvrez cette histoire passionnante à travers une série de documents d’archives inédits. Le grand « Plan d’embellissement » de la ville dessiné en 1928, qui a bénéficié pour l’occasion d’une restauration, est la pièce maitresse de cette exposition. Cette visite explique comment l’Homme a transformé son territoire. Quelles sont les étapes successives de cette transformation ? Quels phénomènes ont produit cette métamorphose du paysage ? Le sujet est développé sur plusieurs grandes périodes et évoque entres autres les grands projets urbains des années folles, la création des cités ouvrières, le Dinard de la reconstruction et les grands programmes de travaux des années 1970. Pour l’occasion, différents documents d’archives sont mis sous vitrine, comme par exemple des revues municipales, des cartes postales, des vues aériennes ou encore des courriers, etc. Des projections vidéo complètent la visite avec notamment des récits de « mémoires locales », des films du Dinard d’autrefois et un film réalisé par des enfants.

