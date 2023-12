Spectacle jeunesse « Desnonimo » Médiathèque d’Hagetmau Hagetmau, 20 décembre 2023, Hagetmau.

Hagetmau Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 14:30:00

fin : 2023-12-20 16:00:00

Desnonimo est un univers plein de douceur où l’on découvre des animaux plus colorés les uns que les autres. Des animaux issus des chantefables de Robert Desnos qui viennent à notre rencontre de manière surprenante, parfois amusante mais souvent poétique.

Tout public dès 3 ans | Sur inscription.

Un concert aux esthétiques variées des musiques actuelles, accessible dès le plus jeune âge, qui invite à rêver, chanter… et pourquoi pas danser !

Tout public dès 3 ans | Sur inscription

Médiathèque d’Hagetmau place Gramont

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



