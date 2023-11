Journée « en attendant Noël » Médiathèque d’Hagetmau Hagetmau, 2 décembre 2023, Hagetmau.

Hagetmau,Landes

Noël approche à grand pas, vos p’tits loups commencent à trépigner d’impatience ?? rejoignez-nous le samedi 02 décembre à la médiathèque d’Hagetmau pour la traditionnelle journée de Noël !

10h30 : décoration du sapin

11h : histoires de Noël

14h30 : ateliers créatif

Tout public | Sur inscription.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Médiathèque d’Hagetmau place Gramont

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



Christmas is fast approaching, and your little ones are getting impatient? join us on Saturday December 02 at the Hagetmau media library for the traditional Christmas Day!

10:30 am: Christmas tree decoration

11am: Christmas stories

2.30pm: creative workshops

All ages | Registration required

La Navidad se acerca rápidamente y sus pequeños empiezan a impacientarse… ¡acompáñenos el sábado 2 de diciembre en la mediateca de Hagetmau para la tradicional jornada navideña!

10.30 h: decoración del árbol

11.00 h: cuentos de Navidad

14.30 h: talleres creativos

Todas las edades | Inscripción obligatoria

Weihnachten steht vor der Tür und Ihre kleinen Wölfe werden schon ungeduldig… Besuchen Sie uns am Samstag, den 2. Dezember, in der Mediathek von Hagetmau zum traditionellen Weihnachtstag!

10:30 Uhr: Schmücken des Baumes

11 Uhr: Weihnachtsgeschichten

14:30 Uhr: Kreative Workshops

Für alle Altersgruppen | Auf Anmeldung

