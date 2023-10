Atelier créatif : « Les couleurs de l’automne » Médiathèque d’Hagetmau Hagetmau, 31 octobre 2023, Hagetmau.

Hagetmau,Landes

En ce jour d’Halloween, venez laisser parler votre terrifiante créativité en compagnie de Frédérique et Mado.

Votre participation déguisée sera la bienvenue !

Tout public dès 6 ans. Sur inscription.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Médiathèque d’Hagetmau place Gramont

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



This Halloween, let your terrifying creativity shine through in the company of Frédérique and Mado.

Your participation in disguise will be most welcome!

All ages 6 and up. Registration required

Este Halloween, ven y deja brillar tu creatividad terrorífica en compañía de Frédérique y Mado.

Tu participación disfrazada será bienvenida

A partir de 6 años. Inscripción obligatoria

An diesem Halloween-Tag können Sie mit Frédérique und Mado Ihre furchterregende Kreativität ausleben.

Ihre verkleidete Teilnahme ist willkommen!

Für alle ab 6 Jahren. Auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-10-06 par Landes Chalosse