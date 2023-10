Atelier créatif : « Les couleurs de l’automne » Médiathèque d’Hagetmau Hagetmau, 24 octobre 2023, Hagetmau.

Hagetmau,Landes

Un nouveau rendez-vous pour les plus petits et leurs parents : un moment privilégié en famille autour d’une création artistique aux couleurs de l’automne. Selon ton envie du moment !

Tout public 3-5 ans. Sur inscription.

2023-10-24 fin : 2023-10-24 . .

Médiathèque d’Hagetmau place Gramont

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



A new rendezvous for the little ones and their parents: a special family moment around an artistic creation in the colors of autumn. Whatever you feel like!

Ages 3-5. Registration required

Una nueva cita para los más pequeños y sus padres: un momento especial en familia en torno a una creación artística con los colores del otoño. ¡Tú decides!

Para niños de 3 a 5 años. Inscripción obligatoria

Ein neuer Termin für die Kleinsten und ihre Eltern: ein besonderer Moment mit der Familie rund um eine künstlerische Kreation in den Farben des Herbstes. Je nachdem, worauf du gerade Lust hast! ?

Für alle Altersgruppen von 3-5 Jahren. Auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-10-06 par Landes Chalosse