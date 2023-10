P’tites histoires pour p’tites z’oreilles Médiathèque d’Hagetmau Hagetmau, 20 octobre 2023, Hagetmau.

Hagetmau,Landes

Un moment privilégié à partager avec vos petits en écoutant des p’tites histoires et des p’tites comptines.

0- 3 ans | Sur inscription.

Médiathèque d’Hagetmau place Gramont

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



A special time to share with your little ones, listening to stories and nursery rhymes.

0- 3 years | Registration required

Un momento especial para compartir con los más pequeños, escuchando pequeños cuentos y canciones infantiles.

0- 3 años | Inscripción obligatoria

Ein besonderer Moment, den Sie mit Ihren Kleinen teilen können, indem Sie kleine Geschichten und Reime hören.

0-3 Jahre | Auf Anmeldung

