Découvrez la gravure sur polystyrène Médiathèque Deyvillers, 16 septembre 2023, Deyvillers.

Venez découvrir une technique de gravure et d’impression au travers de portraits d’animaux inspirés des œuvres de Jean-Pierre Lécuyer, graveur vosgien. Votre enfant goûtera au plaisir de dessiner et reproduire sur de multiples supports, tout en jouant avec les répétitions et les couleurs. La gravure sur polystyrène, c’est magique !

Médiathèque 2 Rue des Acacias, 88000 Deyvillers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

Jean-Pierre Lécuyer