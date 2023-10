Billère en Jazz : Suzanne – Maëlle Desbrosse Médiathèque d’Este Billère, 16 mars 2024, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

11h Suzanne, Lauréat Jazz Migration 2021.

Hélène Duret : Clarinettes/Voix

Pierre Tereygeol : Guitare/Voix

Maëlle Desbrosses : Alto/voix

Suzanne c’est une voix qui fredonne, murmurant des souvenirs sans âge. Une voix tantôt instrumentale, tantôt

scandée, tantôt déchirée. C’est l’enfant qui marmonne des mélodies perçues, c’est l’aïeul qui transmet ses mémoires. Suzanne, c’est cette voix qui unit Maëlle Desbrosses, Hélène Duret et Pierre Tereygeol autour de folksongs d’un siècle nouveau.

14h Maëlle Desbrosse présente l’alto et son parcours artistique.

2024-03-16 fin : 2024-03-16 . EUR.

Médiathèque d’Este Rue de la Pléiade

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



11 a.m. Suzanne, Jazz Migration 2021 winner.

Hélène Duret: Clarinets/Vocals

Pierre Tereygeol: Guitar/Vocals

Maëlle Desbrosses: Viola/vocals

Suzanne?s voice hums, whispering ageless memories. A voice that is sometimes instrumental

chanted, torn. It’s the child mumbling perceived melodies, it’s the grandfather passing on his memories. Suzanne is the voice that unites Maëlle Desbrosses, Hélène Duret and Pierre Tereygeol around folksongs from a new century.

2pm Maëlle Desbrosse presents the viola and her artistic career

11 h Suzanne, ganadora de Jazz Migration 2021.

Hélène Duret: Clarinete/Voz

Pierre Tereygeol: Guitarra/voz

Maëlle Desbrosses: Viola/voz

Suzanne es una voz que tararea, susurrando recuerdos sin edad. Una voz que a veces es instrumental

cantada, desgarrada. Es el niño que murmura melodías percibidas, es el abuelo que transmite sus recuerdos. Suzanne es la voz que une a Maëlle Desbrosses, Hélène Duret y Pierre Tereygeol en torno a canciones populares de un nuevo siglo.

14.00 h Maëlle Desbrosse presenta la viola y su trayectoria artística

11h Suzanne, Preisträger Jazz Migration 2021.

Hélène Duret: Klarinetten/Stimme

Pierre Tereygeol : Gitarre/Stimmen

Maëlle Desbrosses : Viola/Stimme

Suzanne ist eine Stimme, die summt und zeitlose Erinnerungen flüstert. Eine Stimme, die mal instrumental, mal

skandiert, manchmal zerrissen. Es ist das Kind, das wahrgenommene Melodien murmelt, es ist der Großvater, der seine Erinnerungen weitergibt. Suzanne, das ist die Stimme, die Maëlle Desbrosses, Hélène Duret und Pierre Tereygeol bei Folksongs aus einem neuen Jahrhundert vereint.

14h Maëlle Desbrosse stellt die Viola und ihren künstlerischen Werdegang vor

