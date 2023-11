Conférence « La vie et l’oeuvre de Simin Palay » Médiathèque d’Este Billère, 2 décembre 2023, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

racontées en musique par Anne-Marie Palay-Fauthous

Arrière-petite-fille de Simin Palay, Anne-Marie Fauthous fait revivre cette grande figure béarnaise à travers ses poèmes et des musiques. Professeurde basson au Conservatoire de Pau, Anne-Marie Palay jouera ici de la flûte et chantera, accompagnée de musiciens :

Aurélie Fauthous-Palay et Alain Loger, violonistes

Juliane Trémoulet, violoncelliste

Jean-Noël Berra et Chantal Aguer, percussions.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Médiathèque d’Este av de la pléiade

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



with music by Anne-Marie Palay-Fauthous

Great-granddaughter of Simin Palay, Anne-Marie Fauthous brings this great figure from Béarn back to life through her poems and music. Professor of bassoon at the Conservatoire de Pau, Anne-Marie Palay will be playing flute and singing, accompanied by musicians:

Aurélie Fauthous-Palay and Alain Loger, violinists

Juliane Trémoulet, cellist

Jean-Noël Berra and Chantal Aguer, percussionists

con música de Anne-Marie Palay-Fauthous

Bisnieta de Simin Palay, Anne-Marie Fauthous revive a esta gran figura bearnesa a través de sus poemas y su música. Profesora de fagot en el Conservatorio de Pau, Anne-Marie Palay tocará la flauta y cantará acompañada por músicos:

Aurélie Fauthous-Palay y Alain Loger, violinistas

Juliane Trémoulet, violonchelista

Jean-Noël Berra y Chantal Aguer, percusionistas

erzählt mit Musik von Anne-Marie Palay-Fauthous

Anne-Marie Fauthous, die Urenkelin von Simin Palay, erweckt diese große Persönlichkeit aus dem Béarn durch ihre Gedichte und Musikstücke zum Leben. Anne-Marie Palay, Professorin für Fagott am Konservatorium von Pau, wird hier Flöte spielen und singen, begleitet von Musikern:

Aurélie Fauthous-Palay und Alain Loger, Violinisten

Juliane Tremoulet, Violoncellistin

Jean-Noël Berra und Chantal Aguer, Schlagzeug

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Pau