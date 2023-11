Conférence « Simin Palay, le dictionnaire du Béarnais et du Gascon modernes » Médiathèque d’Este Billère, 25 novembre 2023, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

Conférence de Maurice Romieu, maître de conférence langue occitane émérite à l’UPPA, linguiste, auteur et de Sèrgi

Javaloyès, écrivain, chroniqueur et critique littéraire.

Les Editions Reclams-Escóla Gaston Febus et le Congrès Permanent de la langue Occitane, ont réédité et actualisé le fameux dictionnaire du félibre Simin Palay.

Son dictionnaire, s’attachant aux dialectes du Béarn, de la Bigorre, du Gers et de la Gascogne, fait référence encore aujourd’hui.

Forte de plus de 70 000 termes recensés, cette nouvelle édition en deux tomes comprend aussi un historique sur ce dictionnaire..

Médiathèque d’Este av de la pléiade

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Lecture by Maurice Romieu, emeritus lecturer in Occitan language at UPPA, linguist, author and Sèrgi

Javaloyès, writer, columnist and literary critic.

Editions Reclams-Escóla Gaston Febus and the Congrès Permanent de la langue Occitane have reissued and updated the famous dictionary by félibre Simin Palay.

His dictionary, focusing on the dialects of Béarn, Bigorre, Gers and Gascony, is still a reference today.

With over 70,000 terms listed, this new two-volume edition also includes a history of the dictionary.

Conferencia de Maurice Romieu, profesor emérito de occitano en la UPPA, lingüista y escritor, y de Sèrgi

Javaloyès, escritor, articulista y crítico literario.

Ediciones Reclams-Escóla Gaston Febus y el Congrès Permanent de la langue Occitane han reeditado y actualizado el célebre diccionario del félibre Simin Palay.

Su diccionario, que abarca los dialectos del Béarn, Bigorre, Gers y Gascuña, sigue siendo hoy una referencia.

Con más de 70.000 términos, esta nueva edición en dos volúmenes incluye también la historia del diccionario.

Vortrag von Maurice Romieu, emeritierter Dozent für okzitanische Sprache an der UPPA, Linguist, Autor und von Sèrgi

Javaloyès, Schriftsteller, Kolumnist und Literaturkritiker.

Der Verlag Editions Reclams-Escóla Gaston Febus und der Congrès Permanent de la langue Occitane haben das berühmte Wörterbuch des Felibre Simin Palay neu aufgelegt und aktualisiert.

Sein Wörterbuch, das sich auf die Dialekte des Béarn, der Bigorre, des Gers und der Gascogne konzentriert, gilt auch heute noch als Referenz.

Die neue zweibändige Ausgabe enthält mehr als 70.000 Begriffe sowie einen historischen Abriss des Wörterbuchs.

